A Milano, è in corso una rievocazione degli Anni '80 con eventi dedicati. In città si trovano ancora i classici fruttini ripieni di gelato e si può ascoltare musica come le penne alla vodka al club The Wilde. La moda e le tradizioni milanesi rimangono intatte, con tendenze e abitudini che si tramandano nel tempo. Due diverse generazioni condividono il legame con la città, tra passato e presente.

Moda, tradizioni inossidabili, bon ton. Tendenze, tic e bizzarrie. Fascino. La milanesità senza tempo, che per questo (spesso) precorre i tempi. Due punti di vista, anche generazionali, sulla nostra adorata città. Lina Sotis e Michela Proietti raccontano tutto questo, e altro ancora, nella nuova rubrica che trovate ogni domenica su milano.corriere.it. Buona lettura. È volata via Gioia Marchi Falck. Molto più di una donna buona, generosa e amante della musica. Gioia è stata dagli Anni '50 in poi una delle protagoniste milanesi. Ormai se ne sono andate tutte: Giulia Maria Crespi, proprietaria del Corriere della Sera. Inge Feltrinelli salotto per gli intellettuali, Gioia per la musica. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - A Milano adesso è il momento degli Anni '80, dai fruttini ripieni di gelato alle penne alla vodka al club (The Wilde)

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