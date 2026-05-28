Dai successi anni ‘80 e ‘90 al jazz r&b e pop con la Dino Gnassi Band i Miscellanea Beat e Moka Club
Sabato 30 maggio, lungo viale Dante a Riccione, si esibirà la Dino Gnassi Band con una marching band itinerante. La band, nota per i successi degli anni ’80 e ’90 e per il repertorio jazz, R&B e pop, aprirà il lungo ponte del due giugno. L’evento si svolge in tre location all’aperto, con diversi palcoscenici pronti ad accogliere musica dal vivo e intrattenimento.
Tre location, tre palcoscenici a cielo aperto per festeggiare il lungo ponte del due giugno. A inaugurare il programma di Riccione, sabato 30 maggio, sarà l’energia della Dino Gnassi Band che con la loro marching band itinerante si esibiranno lungo viale Dante. Lo spettacolo unisce musica ritmata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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