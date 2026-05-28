Dai successi anni ‘80 e ‘90 al jazz r&b e pop con la Dino Gnassi Band i Miscellanea Beat e Moka Club

Notizia in breve

Sabato 30 maggio, lungo viale Dante a Riccione, si esibirà la Dino Gnassi Band con una marching band itinerante. La band, nota per i successi degli anni ’80 e ’90 e per il repertorio jazz, R&B e pop, aprirà il lungo ponte del due giugno. L’evento si svolge in tre location all’aperto, con diversi palcoscenici pronti ad accogliere musica dal vivo e intrattenimento.