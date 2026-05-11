Visita a Milano il presidente Mattarella al Teatro alla Scala per il concerto in ricordo degli 80 anni dalla ricostruzione

Il presidente della Repubblica si è recato questa mattina al Teatro alla Scala di Milano, dove ha assistito a un concerto commemorativo. L'evento ha ricordato gli ottant'anni dalla ricostruzione del teatro, avvenuta dopo i danni causati dai bombardamenti del 1943. La visita è avvenuta poco prima di mezzogiorno, con la partecipazione di pubblico e artisti sul palco. La cerimonia ha celebrato il ripristino della storica struttura teatrale.

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Milano, 11 maggio 2026 - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è poco prima di mezzogiorno al Teatro alla Scala di Milano per assistere al concerto per gli Ottant'anni dalla rinascita della Scala dopo i bombardamenti del 1943. In precedenza il Presidente era stata al Politecnico dove aveva i ncontrato il senatore a vita Renzo Piano e alcuni studenti. Al suo arrivo il presidente è stato accolto nel foyer dal sovrintendete del teatro, Fortunato Ortombina che gli ha regalato due libri e mostrato alcuni dei pannelli presenti alla mostra sulla ricostruzione, organizzata nel museo per celebrare la ricorrenza. il maestro Riccardo Chailly.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Visita a Milano, il presidente Mattarella al Teatro alla Scala per il concerto in ricordo degli 80 anni dalla ricostruzione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Scala, 80 anni dalla ricostruzione. Festa di luci e musica con MattarellaL’11 maggio 1946 con un memorabile concerto diretto da Arturo Toscanini fu inaugurato il Teatro alla Scala di Milano, ricostruito dopo il... La Scala celebra 80 anni dalla rinascita, cerimonia solenne e concerto: ci sarà anche MattarellaMilano – L’installazione di luce di Marco Lodola, tre monumentali sculture luminose nella piazza che rappresentano i personaggi chiave dell’opera... Argomenti più discussi: Weekend a Milano: dall'8 al 10 maggio; La natura nascosta di Milano: tornano le visite guidate nei parchi, alla scoperta di 170 specie; Piano City Milano. Dal 15 al 17 maggio torna il festival diffuso che ridisegna la città con oltre 250 concerti in più di 140 luoghi; Giornate FAI di Primavera 2026 a Milano e in Lombardia: i luoghi aperti. Mattarella in visita alla Fondazione Renzo Piano: la diretta video da Milano x.com 24 ore a Milano - 1° giorno in Italia reddit