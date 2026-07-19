A Marcelli di Numana, per il secondo anno consecutivo, è stata installata un’antenna temporanea di Iliad in via Fonte Antica. L’antenna si trova molto vicino alle abitazioni e a un centro vacanze. La presenza di strutture simili in aree residenziali ha sollevato preoccupazioni tra i residenti riguardo alla vicinanza delle antenne alle case. La installazione temporanea si ripete annualmente nello stesso punto.

Per il secondo anno consecutivo è stata installata in via Fonte Antica a Marcelli di Numana l’antenna provvisoria di Iliad a ridosso delle abitazioni civili e di un centro vacanze. Vicino si trova un’altra grande antenna targata Tim, dall’altro lato della strada, che da provvisoria è diventata definitiva seppur situata nella zona del Parco del Conero. "Mettere due ripetitori così vicini è davvero una scelta inconcepibile. Gli abitanti della zona hanno espresso la volontà di non veder installato nuovamente il ripetitore ma l’Amministrazione comunale, che precedentemente aveva rassicurato alcuni di loro non li ha ascoltati – affermano dal Comitato antenna Marcelli -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - A Marcelli antennoni come funghi: "Troppo vicini alle abitazioni"

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