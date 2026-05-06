Perrone al miele con Fabregas | È troppo importante per me siamo vicini alla Champions

Da calcionews24.com 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel mondo del calcio, le dichiarazioni di un calciatore hanno attirato l’attenzione dei tifosi. Recentemente, un centrocampista ha condiviso il suo entusiasmo riguardo a una partita decisiva, sottolineando quanto questa sia fondamentale per la sua carriera. Ha anche parlato della vicinanza alla qualificazione in Champions League, evidenziando l’importanza di questo obiettivo per la squadra e per sé stesso. Le sue parole sono state raccolte da diverse testate sportive.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Lotta salvezza: tre giornate decisive! Il Lecce prova a blindare la permanenza, la Cremonese cerca l’impresa Roma, Malen svolge lavoro personalizzato: le ultime sulle sue condizioni. Su Pellegrini, Dovbyk e Zaragoza Piqué nei guai, maxi squalifica di due mesi: aveva minacciato gli arbitri durante Andorra-Albacete! Arsenal trascinato da Gabriel: è lui il vero leader dei Gunners. Ma il futuro? Decisione presa in vista della prossima stagione De la Fuente ‘coccola’ i suoi talenti: «Carvajal capitano con la C maiuscola, Yamal e Nico Williams importantissimi per questo motivo» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito.🔗 Leggi su Calcionews24.com

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© Calcionews24.com - Perrone al miele con Fabregas: «È troppo importante per me, siamo vicini alla Champions»

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