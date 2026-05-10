cinghiali vicini alle abitazioni situazione di rischio costante

Nella zona di Neghelli, a Orbetello, i residenti segnalano una presenza crescente di cinghiali nelle aree vicine alle abitazioni. La presenza di questi animali si fa sempre più frequente, creando una situazione di rischio costante per le persone che vivono nel quartiere. La presenza dei cinghiali vicino alle case è diventata un problema che preoccupa gli abitanti della zona.

Cinghiali sempre più vicini alle case, cresce la preoccupazione dei residenti nella zona di Neghelli, a Orbetello. Le segnalazioni arrivano in particolare dall’area compresa tra via Pietro Nenni e il Lungolago dei Pescatori, dove da tempo gli animali vengono avvistati con frequenza, soprattutto nelle ore serali e notturne. I residenti parlano di una presenza ormai costante, con branchi che si aggirano a ridosso delle abitazioni e nei pressi delle strade. A preoccupare non sono soltanto i danni provocati dagli animali, ma anche i possibili rischi per la sicurezza delle persone. In diversi giardini e terreni della zona, infatti, il passaggio dei cinghiali avrebbe lasciato segni evidenti: aiuole rovinate, terreno scavato e recinzioni danneggiate.🔗 Leggi su Lanazione.it

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Un gruppo di cinghiali 'gioca' a palla in un parco a Roma

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