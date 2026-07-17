La finale dei Mondiali 2026 si giocherà tra Spagna e Argentina domenica 19 luglio. La partita si svolgerà nell’ultimo giorno del torneo, organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico. L’orario di inizio è previsto per l’ora italiana, con la partita trasmessa in diretta streaming. La competizione si concluderà con questa sfida decisiva tra le due nazionali.

Sarà Spagna-Argentina la finale dei Mondiali di calcio 2026. Le due nazionali si contenderanno il titolo domenica 19 luglio nell’ultimo e più atteso appuntamento della competizione organizzata tra Stati Uniti, Canada e Messico. Da una parte ci sarà la Spagna, campione d’Europa in carica e reduce dal successo ottenuto contro la Francia. Dall’altra l’Argentina di Lionel Messi, detentrice del titolo mondiale e qualificata dopo la vittoria in rimonta sull’Inghilterra. La finale si giocherà al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Superguidatv.it - Finale Mondiali 2026, Spagna-Argentina: quando e a che ora si gioca, orario italiano e diretta streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026. La Spagna è in finale: Francia battuta 2-0

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026, Spagna-Argentina vale la storia: quando si gioca e dove vedere la finaleIl Mondiale 2026 si concluderà con la finale tra Spagna e Argentina, prevista per domenica 19 luglio al New Jersey.

Leggi anche: Dove vedere in tv Spagna-Argentina, Finale Mondiali calcio 2026: orario, canale, streaming

Temi più discussi: La Spagna è in finale ai Mondiali; Spagna-Argentina, il festival dei due mondi: prima finale tra campioni d’Europa e Sudamerica; Spagna - Argentina, finale dei Mondiali di calcio 2026: programma, orario e dove vedere la partita in diretta; Finale Mondiali 2026, diretta Spagna-Argentina: formazioni, orario e dove vederla in diretta streaming.

Mondiali 2026, Slavko Vin?i? in lacrime: è lui l’arbitro della finale Spagna-Argentina #mondiali #mondiali2026 #FIFAWWC Leggi la notizia: lapresse.it/calcio/2026/07… x.com

Mondiali 2026: tutto quello che c'è da sapere sulla finale Spagna-ArgentinaLa finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina promette di essere un evento storico. Scopri le curiosità, le superstizioni e i numeri di questa partita epica. notizie.it

Mondiali: Vincic arbitra la finale Spagna-Argentina, l'emozione quando Collina comunica la decisioneLa Fifa ha scelto l'arbitro per la finale di domenica sera ... msn.com

La nazionale inglese Under 20 maschile affronterà l'Irlanda ai Mondiali Juniores. reddit