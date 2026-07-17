Finale Mondiali 2026 Spagna-Argentina | quando e a che ora si gioca orario italiano e diretta streaming

Da superguidatv.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La finale dei Mondiali 2026 si giocherà tra Spagna e Argentina domenica 19 luglio. La partita si svolgerà nell’ultimo giorno del torneo, organizzato da Stati Uniti, Canada e Messico. L’orario di inizio è previsto per l’ora italiana, con la partita trasmessa in diretta streaming. La competizione si concluderà con questa sfida decisiva tra le due nazionali.

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Sarà Spagna-Argentina la finale dei Mondiali di calcio 2026. Le due nazionali si contenderanno il titolo domenica 19 luglio nell’ultimo e più atteso appuntamento della competizione organizzata tra Stati Uniti, Canada e Messico. Da una parte ci sarà la Spagna, campione d’Europa in carica e reduce dal successo ottenuto contro la Francia. Dall’altra l’Argentina di Lionel Messi, detentrice del titolo mondiale e qualificata dopo la vittoria in rimonta sull’Inghilterra. La finale si giocherà al New York New Jersey Stadium di East Rutherford, nel New Jersey. Il calcio d’inizio è previsto alle ore 21.00 italiane. La partita sarà trasmessa in chiaro su Rai 1 e potrà essere seguita anche in diretta streaming su RaiPlay. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

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