Venticinque anni dopo il G8 di Genova, si ricorda come quell’evento, che doveva rappresentare un momento di confronto internazionale, si trasformò in una crisi per l’immagine e la credibilità dello Stato. La manifestazione si concluse con violenze e tensioni, coinvolgendo il governo dell’epoca e mettendo in discussione il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali. La vicenda resta una delle pagine più controverse della storia repubblicana recente.

Il G8 di Genova fu una delle pagine più gravi della storia repubblicana recente. Da banco di prova internazionale del secondo governo Berlusconi, si trasformò invece in una crisi, che finì per investire la stessa credibilità democratica dello Stato. Genova, attraversata da migliaia di manifestanti pacifici, venne devastata da gruppi organizzati e violenti riconducibili al black bloc, che incendiarono veicoli, distrussero negozi e banche e ingaggiarono durissimi scontri con la polizia. La risposta di una parte degli apparati degenerò in una punizione indiscriminata che calpestò diritti, legalità e democrazia. Venticinque anni dopo, non è affatto certo che l’Italia abbia compreso quella lezione. 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

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© Napoli.corriere.it - A 25 anni dal G8, la lezione che l’Italia non ha ancora compreso

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