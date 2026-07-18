Un detenuto nel carcere di Pisa ha tentato il suicidio davanti a Ilaria Cucchi. La scena è stata descritta come spaventosa e con una situazione al collasso. La testimonianza evidenzia una crisi tra i detenuti e gli agenti penitenziari, con un clima di forte tensione all’interno della struttura. Non sono stati forniti dettagli sulle conseguenze immediate del gesto né sulle eventuali misure adottate.

Pisa, 18 luglio 2026 – “In questo carcere si respira la sofferenza dei detenuti da un lato e degli agenti dall’altro”. Sono queste le parole pronunciate dalla senatrice di Avs Ilaria Cucchi al termine del sopralluogo effettuato nella casa circondariale Don Bosco di Pisa, insieme al consigliere regionale Massimiliano Ghimenti e alla segretaria provinciale di Sinistra Italiana Anna Piu. Il tentativo di suicidio di un giovane detenuto. Una visita interrotta durante la quale la delegazione ha assistito al tentativo di suicidio di un giovane detenuto. “Abbiamo assistito ad atti di autolesionismo da parte dei detenuti, in particolare di un ragazzo giovanissimo, poco più che maggiorenne – ha raccontato Cucchi – è stata una scena spaventosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - Carcere di Pisa, detenuto tenta il suicidio di fronte a Ilaria Cucchi: “Scena spaventosa, situazione al collasso”

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