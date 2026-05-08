Ilaria Cucchi al carcere di Pescarenico | Lecco fa scuola

Venerdì mattina, la senatrice Ilaria Cucchi si è recata nel carcere di Pescarenico, a Lecco, entrando nella struttura penitenziaria. La visita ha attirato l'attenzione dei media, che ne hanno dato notizia. La Cucchi ha varcato i cancelli della casa circondariale, generando dibattito sulle visite istituzionali nelle carceri italiane. La notizia è stata riportata da diverse fonti senza ulteriori commenti o analisi.

La senatrice Ilaria Cucchi ha varcato venerdì mattina i cancelli della casa circondariale di Pescarenico, a Lecco. Con lei il collega di Alleanza Verdi e Sinistra Tino Magni, senatore lecchese, e Emanuele Manzoni, assessore al welfare del Comune e capolista AVS alle prossime elezioni comunali. La.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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