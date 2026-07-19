A 34 anni dalla strage di via D’Amelio, Monreale ha commemorato il giudice e gli agenti della scorta con una cerimonia ufficiale. L’evento si è svolto questa mattina, organizzato dal Comune in ricordo del giudice Borsellino e delle persone uccise nell’attentato. La commemorazione ha coinvolto rappresentanti istituzionali e cittadini, che hanno partecipato alla cerimonia per ricordare le vittime.

Si è tenuta questa mattina la cerimonia ufficiale di commemorazione del giudice Paolo Borsellino e degli agenti della sua scorta, organizzata dal Comune di Monreale in occasione del 34° anniversario della strage di via D’Amelio. Nel corso della cerimonia, il vicesindaco Giuseppe Di Verde, accompagnato dall’onorevole Marco Intravaia, ha deposto un fascio di fiori ai piedi della lapide dedicata alla memoria del magistrato e degli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, vite spezzate dalla brutale strategia stragista mafiosa nel 1992. Monreale, città in cui Paolo Borsellino operò come storico pretore, rinnova così il suo profondo e indissolubile legame con la memoria del magistrato. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

© Monrealelive.it - 34 anni dopo via D’Amelio, Monreale rende omaggio al giudice e alla scorta

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