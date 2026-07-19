Un uomo di 100 anni, considerato l'ultimo testimone ancora in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna, ha raccontato di essere stato un partigiano a 17 anni. Partecipò alla lotta contro i nazifascisti e successivamente si impegnò nel dopoguerra. La sua esperienza è stata ricordata in occasione di un evento commemorativo. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli specifici dell’evento o sulle attività svolte dall’uomo nel corso degli anni.

Gastone Malaguti Ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna contro i nazifascisti, gappista a 17 anni e poi nel dopoguerra sindacalista, sarà festeggiato domani a Roma Gastone Malaguti Ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna contro i nazifascisti, gappista a 17 anni e poi nel dopoguerra sindacalista, sarà festeggiato domani a Roma Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. È l’ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame, a Bologna, ma viene festeggiato a Roma. Gastone Malaguti, partigiano della settima Gap Gianni Garibaldi, domani compirà 100 anni. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

© Ilmanifesto.it - 100 anni da partigiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Romagnese, compie 100 anni l'ultimo combattente partigiano dell'Oltrepò

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: ’Mas’ scampò all’eccidio. Cento anni da partigiano

"Io, partigiano a diciott’anni anni. A cento ricordo chi non c’è più"Venerdì scorso, a Romagnese, in provincia di Pavia, si è celebrato il centesimo compleanno di Rino Mutti, considerato l’ultimo partigiano del Pavese.

Temi più discussi: 100 anni da partigiano; Il partigiano verbanese Arialdo Catenazzi compie cent'anni: i suoi ricordi della Resistenza sono un patrimonio della Comunità; La staffetta ha 100 anni, il poeta 90 Premiati per l’impegno nella libertà; Arialdo Catenazzi compie 100 anni: figura storica della Resistenza nel Verbano.

Lunedì 20 luglio Gastone Malaguti compie 100 anni. 'Partigiano per sempre' è ormai l'unico sopravvissuto della Battaglia di Porta Lame del 7 novembre 1944. Organizza il Municipio VIII di Roma ( @amedeociaccheri), dove Gastone vive dagli anni '70. Ma non x.com

Edmondo Del Gobbo, cento anni da partigianoC'era un vento forte a Fontana Sala, piccola frazione della città di Marino, in provincia di Roma, ieri, 5 maggio 2026, un vento che faceva sventolare le bandiere dell’Anpi e dei Castelli Romani ... huffingtonpost.it

Renzo Arduini, il partigiano Walter, è morto. Aveva 100 anni, testimone della Liberazione a ModenaÈ morto a 100 anni Renzo Arduini, il partigiano 'Walter', uno degli ultimi testimoni della lotta di Liberazione a Modena. Faceva parte della brigata Costrignano e nel 1944 si rifugiò sul Monte ... bologna.repubblica.it