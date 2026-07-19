100 anni da partigiano

Da ilmanifesto.it 19 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 100 anni, considerato l'ultimo testimone ancora in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna, ha raccontato di essere stato un partigiano a 17 anni. Partecipò alla lotta contro i nazifascisti e successivamente si impegnò nel dopoguerra. La sua esperienza è stata ricordata in occasione di un evento commemorativo. Non sono state fornite altre informazioni sui dettagli specifici dell’evento o sulle attività svolte dall’uomo nel corso degli anni.

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Gastone Malaguti Ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna contro i nazifascisti, gappista a 17 anni e poi nel dopoguerra sindacalista, sarà festeggiato domani a Roma Gastone Malaguti Ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame a Bologna contro i nazifascisti, gappista a 17 anni e poi nel dopoguerra sindacalista, sarà festeggiato domani a Roma Una lunga storia inedita in due puntate. Dylan Dog assieme alle storie di Zerocalcare e Shintaro Kago. Abbonati entro il 5 agosto per ricevere la seconda puntata a casa tua. È l’ultimo eroe in vita della battaglia di Porta Lame, a Bologna, ma viene festeggiato a Roma. Gastone Malaguti, partigiano della settima Gap Gianni Garibaldi, domani compirà 100 anni. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it

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