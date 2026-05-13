’Mas’ scampò all’eccidio Cento anni da partigiano

Lunedì 11 maggio, un cittadino locale ha compiuto 100 anni. È conosciuto come ex partigiano e viene chiamato ’Mas’. La giornata è stata occasione per celebrare questa ricorrenza particolare. La persona ha vissuto un periodo di guerra e di lotta, e oggi festeggia un secolo di vita. La città ha riconosciuto questa data con un momento di ricordo e di festa.

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