’Mas’ scampò all’eccidio Cento anni da partigiano
Lunedì 11 maggio, un cittadino locale ha compiuto 100 anni. È conosciuto come ex partigiano e viene chiamato ’Mas’. La giornata è stata occasione per celebrare questa ricorrenza particolare. La persona ha vissuto un periodo di guerra e di lotta, e oggi festeggia un secolo di vita. La città ha riconosciuto questa data con un momento di ricordo e di festa.
"Lunedì scorso 11 maggio è stato un compleanno speciale per il nostro concittadino Mario Neri, l’ex partigiano ’Mas’, che ha spento cento candeline". A parlare è la sindaca Claudia Muzic che ha festeggiato il centenario argelatese, porgendogli gli auguri dell’amministrazione. Mario Neri, 100 anni, di Argelato, nel 1944 sopravvisse a un eccidio nazifascista. Ovvero la sua miracolosa fuga durante l’eccidio di Fiesso e Vigorso, durante un’operazione di rastrellamento nazifascista che coinvolse reparti della Wehrmacht e della Brigata Nera Facchini; un evento che ha segnato profondamente la sua vita e che lo spinge ancora oggi a non restare in silenzio.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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"Io, partigiano a diciott’anni anni. A cento ricordo chi non c’è più"ROMAGNESE (Pavia) Venerdì ha spento cento candeline Rino Mutti, l’ultimo partigiano del Pavese che vive con la moglie a Bregni, frazione di Romagnese.
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