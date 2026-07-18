Zio si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni e annega | il bambino è in condizioni critiche

Un uomo è morto annegato nel fiume Adda a Truccazzano, nel milanese, sabato 18 luglio. Si sarebbe immerso in acqua per salvare il nipote di 4 anni, che si trova in condizioni critiche. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma l’uomo non è riuscito a uscire dall’acqua. Il bambino è stato recuperato e trasportato in ospedale.

Un uomo è annegato la mattina di sabato 18 luglio nel fiume Adda a Truccazzano (Milano). Secondo le prime informazioni, si sarebbe gettato in acqua per tentare di salvare il nipote di 4 anni. Il bambino è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milano, si tuffa nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni in difficoltà e non riemerge. Il bimbo molto grave in ospedaleUn uomo è scomparso nel fiume Adda vicino a Truccazzano, nel milanese, mentre cercava di salvare il nipote di quattro anni in difficoltà.

Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni: morti padre e zio nel NovareseDue uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, nel Novarese, mentre tentavano di salvare una bambina...

Argomenti più discussi: Tutto per la mia famiglia, le trame dal 13 al 17 luglio; Far Away puntate turche: Deniz e suo zio scompaiono nel fiume, Alya disperata.

Zio si getta nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni e annega: il bambino è in condizioni criticheUn uomo è annegato la mattina di sabato 18 luglio nel fiume Adda a Truccazzano (Milano). Secondo le prime informazioni, si sarebbe gettato in acqua per tentare di salvare il nipote di 4 anni. Il ... fanpage.it

Si tuffano nel fiume per salvarla, morti il padre e lo zio di una ragazza: la tragedia nel SesiaI due uomini sono stati trascinati via dalla corrente a Romagnano dopo aver visto la giovane in pericolo vicino a un isolotto. Lei è salva L'articolo Si tuffano nel fiume per salvarla, morti il padre ... msn.com