Si tuffano nel fiume Sesia per salvare una bambina di 6 anni | morti padre e zio nel Novarese

Da tgcom24.mediaset.it 5 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nel fiume Sesia a Romagnano, nel Novarese, mentre tentavano di salvare una bambina di 6 anni. La bambina, figlia di uno dei due uomini, era in acqua quando sono intervenuti. Nonostante i tentativi di soccorso, i due uomini sono annegati. La bambina è stata tratta in salvo. Sono in corso accertamenti sulle circostanze dell’incidente.

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Due uomini di circa 40 anni, di nazionalità marocchina, sono morti nelle acque del fiume Sesia, a Romagnano, in provincia di Novara. Erano intenti a salvare una bambina di 6 anni, figlia di uno dei due. La madre della vittima che è incinta, è stata ricoverata all'ospedale Maggiore. I due uomini, rispettivamente zio e padre della giovane, sarebbero entrati in acqua avendola vista in difficoltà mentre si trovava fra un isolotto e la riva del fiume. Per cause da stabilire, i due sono spariti nella corrente. La piccola è stata portata a riva sana e salva dal fratello, anche lui tuffatosi per soccorrerla. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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