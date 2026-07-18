Un uomo è scomparso nel fiume Adda vicino a Truccazzano, nel milanese, mentre cercava di salvare il nipote di quattro anni in difficoltà. Il bambino è stato trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. I vigili del fuoco di Milano stanno conducendo ricerche con i sommozzatori nell’area di Golfo Rivolta, senza ancora aver trovato l’uomo disperso.

Un uomo è disperso nelle acque del fiume Adda nei pressi di Truccazzano, nel Milanese. I sommozzatori dei vigili del fuoco di Milano lo stanno cercando in località Golfo Rivolta. L'uomo, probabilmente di origini indiane, era in compagnia del fratello e del nipotino di 4 anni. Il bambino è stato trovato in condizioni gravi ed è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Bergamo. Una delle prime ipotesi è che l'uomo si sia tuffato in acqua proprio per soccorrere il nipote in difficoltà. . 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

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© Milano.corriere.it - Milano, si tuffa nel fiume Adda per salvare il nipote di 4 anni in difficoltà e non riemerge. Il bimbo molto grave in ospedale

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