Zeballos al Napoli offerti 10 milioni | il Boca rilancia
Il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale da 10 milioni di dollari al Boca Juniors per il trasferimento di Exequiel Zeballos. Il club azzurro ha fatto un passo avanti concreto, mentre il Boca ha risposto rilanciando la proposta. La trattativa riguarda il giocatore, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cifre aggiornate o sui tempi di conclusione.
Il Napoli ha mosso un passo concreto per Exequiel Zeballos. La società azzurra ha presentato al Boca Juniors una proposta ufficiale da 10 milioni di dollari. La trattativa tra i due club è quindi entrata nel vivo, anche se restano ancora diversi aspetti da definire. Sul fronte del calciatore, invece, il lavoro è già molto avanzato. L’attaccante argentino ha respinto altre possibilità, compresa quella legata al CSKA Mosca. La sua priorità è trasferirsi in Italia e indossare la maglia del Napoli. La volontà del classe 2002 rappresenta un vantaggio importante per la dirigenza partenopea. Il giocatore è affascinato dalla storia di Diego Armando Maradona e considera il trasferimento in azzurro un obiettivo personale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
Segui gli aggiornamenti su Napoli.
Zeballos-Napoli, ci siamo Il punto sulle uscite: Lucca o Lang Inter, Roma, Juve:Tresoldi, Garnacho
Notizie e thread social correlati
Zeballos, il Napoli mette i soldi sul tavolo: offerta da 9 milioni al Boca, “prendere o lasciare”Il Napoli ha presentato un'offerta di 9 milioni di euro per il trasferimento di Zeballos dal Boca Juniors.
Leggi anche: Calciomercato Napoli, il Boca abbassa le pretese Per Zeballos: dai 20 milioni all’indennizzo
Temi più discussi: Zeballos al Napoli: ecco la strategia di De Laurentiis; Calciomercato Napoli, arriva l’offerta per Zeballos: la risposta del giocatore e le cifre; Calciomercato Napoli, Zeballos aspetta gli azzurri ma può rinnovare con il Boca Jr; CALCIOMERCATO NAPOLI, ZEBALLOS A UN PASSO. ROMANO: IL GIOCATORE SOGNA LA MAGLIA AZZURRA.
Il Napoli ha Zeballos in pugno... ma l'affare resta in stand-by! Come riportato dall'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il club partenopeo e il Boca Juniors non si sono ancora stretti ufficialmente la mano per chiudere l'affare La volontà di Zeballos è or facebook
MERCATO - Il CSKA Mosca precisa: Mai offerti a nessun giocatore 5 milioni di euro netti all'anno, le trattative per Zeballos si sono concluse a febbraio, non puntiamo su esterni in questa finestra ift.tt/p2Hz6YA x.com
Napoli, accordo blindato con Zeballos: c'è l'offerta, le cifreIl Napoli del patron Aurelio De Laurentiis e del direttore sportivo Giovanni Manna è pronto a regalare il primo colpo al proprio tecnico Massimiliano Allegri. Come viene riportato sul suo canale YouTu ... calciomercato.com
Romano – Napoli, pronta l’offerta al Boca per Zeballos: 10 milioni di euro. I dettagliÈ pronta l'offerta del Napoli al Boca Juniors per Zeballos: 10 milioni di euro. Lo racconta l'esperto di mercato Fabrizio Romano ... mondonapoli.it