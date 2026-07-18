Zeballos al Napoli offerti 10 milioni | il Boca rilancia

Il Napoli ha presentato un'offerta ufficiale da 10 milioni di dollari al Boca Juniors per il trasferimento di Exequiel Zeballos. Il club azzurro ha fatto un passo avanti concreto, mentre il Boca ha risposto rilanciando la proposta. La trattativa riguarda il giocatore, ma al momento non sono stati comunicati dettagli sulle cifre aggiornate o sui tempi di conclusione.

Il Napoli ha mosso un passo concreto per Exequiel Zeballos. La società azzurra ha presentato al Boca Juniors una proposta ufficiale da 10 milioni di dollari. La trattativa tra i due club è quindi entrata nel vivo, anche se restano ancora diversi aspetti da definire. Sul fronte del calciatore, invece, il lavoro è già molto avanzato. L’attaccante argentino ha respinto altre possibilità, compresa quella legata al CSKA Mosca. La sua priorità è trasferirsi in Italia e indossare la maglia del Napoli. La volontà del classe 2002 rappresenta un vantaggio importante per la dirigenza partenopea. Il giocatore è affascinato dalla storia di Diego Armando Maradona e considera il trasferimento in azzurro un obiettivo personale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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