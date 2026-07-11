Zeballos il Napoli mette i soldi sul tavolo | offerta da 9 milioni al Boca prendere o lasciare

Da ilnapolista.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Napoli ha presentato un'offerta di 9 milioni di euro per il trasferimento di Zeballos dal Boca Juniors. La trattativa tra le due squadre si sta svolgendo con questa cifra, senza possibilità di negoziazione, poiché il club azzurro ha deciso di agire subito invece di attendere il parametro zero. La proposta è stata comunicata ufficialmente, segnando un passo concreto nella trattativa.

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La trattativa  Zeballos-Napoli  entra nel vivo con una cifra precisa: nove milioni. Come racconta  La Gazzetta dello Sport, il club azzurro ha deciso di mettere i soldi sul tavolo e chiudere la pratica, invece di aspettare comodamente il parametro zero. È la svolta dopo settimane in cui  il Boca era passato dai 20 milioni della clausola a un semplice indennizzo. Zeballos-Napoli: l’offerta da 9 milioni via PEC. Il meccanismo è quello del mercato che va di fretta. Diego Merino, il manager dell’esterno argentino, è a Napoli da un po’, ha  chiacchierato a lungo con Giovanni Manna  e ieri sera ha telefonato a Juan Román Riquelme, presidente del Boca, per anticipargli che sarebbe arrivata una PEC con tanto di offerta:  nove milioni, prendere o lasciare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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