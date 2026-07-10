La trattativa Zeballos-Boca si sblocca dal lato più imprevisto, quello degli argentini. Come racconta il Corriere dello Sport, il Boca attende un’offerta ed è ogni giorno meno rigido: inizialmente pretendeva i 20 milioni di dollari della clausola rescissoria, poi è sceso a 10 e ora si accontenterebbe di un semplice indennizzo. Un cedimento logico, se si guarda alla situazione contrattuale del giocatore. Perché Exequiel Zeballos, trequartista-esterno argentino di 24 anni, è bloccato da un po’: fino a dicembre è legato al Boca, ma dall’1 luglio è libero di trattare con chiunque e — soprattutto — è finito fuori rosa, perché non intenzionato a rinnovare. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Calciomercato Napoli, il Boca abbassa le pretese Per Zeballos: dai 20 milioni all’indennizzo

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