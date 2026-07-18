Durante il Fanatics Fest di New York, Tom Brady ha schiaffeggiato Logan Paul. L’episodio è avvenuto davanti a numerosi spettatori, senza ulteriori dettagli sui motivi dell’alterco. Logan Paul ha reagito immediatamente, ma non sono stati segnalati altri scontri o interventi. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata rilasciata da entrambe le parti. La scena ha generato scalpore tra il pubblico presente.

Nessuno si sarebbe aspettato di vedere Tom Brady e Logan Paul arrivare quasi alle mani durante il Fanatics Fest di New York. E invece è successo davvero. Il 17 luglio, la leggenda della NFL e la superstar della WWE sono stati protagonisti di un acceso faccia a faccia che, nel giro di pochi istanti, è degenerato. Dopo un intenso scambio di provocazioni, Brady ha improvvisamente schiaffeggiato Paul davanti ai presenti, scatenando il caos. Le persone intorno ai due sono intervenute immediatamente per separarli, evitando che la situazione potesse peggiorare. Brady è stato allontanato rapidamente, mentre Logan Paul è rimasto praticamente impassibile. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Tom Brady schiaffeggia Logan Paul al Fanatics Fest, la replica di “The Maverick” non si fa attendere

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Tom Brady slaps Logan Paul at Fanatics off air - WWE RAW & SMACKDOWN

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