WWE | Logan Paul out per infortunio la furia di Theory si abbatte su Joe Hendry e Angelo Dawkins

Da zonawrestling.net 26 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l'ultima puntata di Raw, Austin Theory ha mostrato una forte reazione, attaccando Joe Hendry e Angelo Dawkins. Nel frattempo, Logan Paul è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio, senza ulteriori dettagli. La serata ha visto anche il ritorno di Rey Mysterio, impegnato nella firma del contratto per il Tribal Combat e nominato GM della AAA, mentre il campione di coppia mondiale ha attirato l’attenzione.

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Una puntata di Raw che questa notte ha visto un insolito protagonista: Austin Theory. Nella notte della firma del contratto del Tribal Combat, del ritorno di Rey Mysterio dopo l’investitura da GM della AAA, per certi versi a rubare la scena è stato il campione di coppia mondiale. Tutto ha avuto inizio dalla notizia dell’infortunio di Logan Paul, un infortunio abbastanza serio al tricipite patito nel corso del match di Saturday Night’s Main Event e che lo terrà per diversi mesi ai box senza però che la Vision perda i titoli di coppia grazie alle clausole inserite da Paul Heyman nei contratti che permetteranno a Bron Breakker di prendere la cintura al posto di Paul. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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