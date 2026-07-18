WWE | Alexa Bliss preoccupa i fan avvistata con un tutore al braccio dopo l’attacco di Jade Cargill
Durante un evento a New York City, un’atleta della WWE è stata avvistata con un tutore al braccio, suscitando preoccupazioni tra i fan. La wrestler, nota per aver ricoperto il ruolo di campionessa femminile, era presente al Fanatics Fest. L’immagine ha portato a speculazioni riguardo a un possibile infortunio subito in seguito a un attacco di un’altra wrestler. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle condizioni dell’atleta.
La superstar della WWE, Alexa Bliss, ha fatto preoccupare i fan dopo essere stata vista indossare un tutore al braccio durante il Fanatics Fest. L’ex campionessa femminile WWE è stata tra le protagoniste della federazione presenti all’evento di New York City nella giornata di ieri. La sua apparizione è arrivata poco dopo il violento attacco subito per mano di Jade Cargill nella puntata di SmackDown del 10 luglio 2026, durante il quale Bliss aveva apparentemente riportato un infortunio al braccio nell’ambito della storyline. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da WWE (@wwe) Alexa Bliss indossa un tutore al braccio: Infortunio reale o semplice storyline?. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
Alexa Bliss Injury Fake Fans Notice Her Double-Jointed Arm After Jade Cargill Attack
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