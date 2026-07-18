WWE | Alexa Bliss preoccupa i fan avvistata con un tutore al braccio dopo l’attacco di Jade Cargill

Notizia in breve

Durante un evento a New York City, un’atleta della WWE è stata avvistata con un tutore al braccio, suscitando preoccupazioni tra i fan. La wrestler, nota per aver ricoperto il ruolo di campionessa femminile, era presente al Fanatics Fest. L’immagine ha portato a speculazioni riguardo a un possibile infortunio subito in seguito a un attacco di un’altra wrestler. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito alle condizioni dell’atleta.