Durante un'intervista recente, Alexa Bliss ha annunciato che non tornerà più a interpretare il personaggio “Dark Alexa”. Questa decisione arriva dopo che l’atleta aveva adottato quella versione durante alcune storyline. La scelta di abbandonare il personaggio è stata comunicata direttamente dalla wrestler, senza indicazioni su eventuali riprese o sviluppi futuri. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute anche di altri cambiamenti nella sua carriera.

Alexa Bliss ha chiarito definitivamente la sua posizione su uno dei personaggi più discussi della sua carriera: la versione “ Dark Alexa ” non tornerà. In un recente video su Instagram condiviso da un fan, Amadeus Sebas, la wrestler ha fatto gli auguri di compleanno ma ha anche risposto senza esitazioni alla domanda sul possibile ritorno del suo lato oscuro. Questa volta niente ambiguità: la risposta è stata netta, e profondamente legata al suo passato con Bray Wyatt. Un addio carico di significato. Bliss ha spiegato che quel personaggio ha avuto un enorme significato personale per lei, ma proprio perché era così strettamente connesso a Bray e alla famiglia Wyatt, preferisce lasciarlo dov’è, senza riportarlo in vita: “Per quanto riguarda Dark Alexa—so che ha significato molto per te, e ha significato tanto anche per me.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Alexa Bliss saluta “Dark Alexa”, una scelta nel ricordo di Bray Wyatt

Alexa Bliss será la nueva BRAY WYATT | WWE Cucu

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