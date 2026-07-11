Durante lo show di SmackDown del 10 luglio, Jade Cargill ha sconfitto Alexa Bliss. Dopo il match, Cargill ha bloccato il braccio sinistro di Bliss dentro una sedia d’acciaio, torcendolo fino a fratturarlo. Charlotte Flair è stata trattenuta e costretta a osservare quanto accadeva.

A SmackDown del 10 luglio Jade Cargill ha battuto Alexa Bliss e, a match finito, le ha bloccato il braccio sinistro dentro una sedia d’acciaio torcendolo fino a spezzarlo, mentre Charlotte Flair veniva tenuta ferma e costretta a guardare. Poco dopo, Alexa Bliss è stata accompagnata in lacrime nell’infermeria. L’avvertimento di Jade Cargill nel backstage. Nel corso della serata Cathy Kelley aveva chiesto a Jade, accompagnata da B-Fab e Michin, perché avesse voluto quel match. La risposta era già una minaccia: non sarebbe stata lei la responsabile di quello che sarebbe successo ad Alexa Bliss, e semmai la colpa era di Charlotte Flair. Come è finito il match tra Jade Cargill e Alexa Bliss. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Jade Cargill si accanisce su Alexa Bliss e le spezza il braccio con la sedia

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Jade Cargill VS Alexa Bliss 1/2

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