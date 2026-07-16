Le ultime quattro partite degli ottavi del torneo WTA 250 di Iasi sono state giocate sulla terra battuta all'aperto in Romania. A qualificarsi per i quarti sono state Panna Udvardy e Paula Badosa, che si sfideranno nella prossima fase del torneo. Nessuna tennista italiana è rimasta in gara nel singolare femminile.

Si completa il quadro dei quarti di finale del torneo WTA 250 di Iasi, in Romania: sulla terra battuta outdoor romena, infatti, si giocano quest’oggi gli ultimi quattro ottavi di finale del tabellone principale di singolare femminile, privo di tenniste azzurre al via. Nella parte alta del main draw l’egiziana Maiar Sherif regola la spagnola Kaitlin Quevedo, sconfitta con il punteggio di 6-3 7-6 (2), mentre la testa di serie numero 3, l’ucraina Oleksandra Oliynykova, liquida la qualificata russa Elena Pridankina, battuta per 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellone, invece, si definisce l’ultimo accoppiamento dei quarti di finale: la numero 5... 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - WTA Iasi 2026, Panna Udvardy e Paula Badosa vincono e si sfideranno ai quarti

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