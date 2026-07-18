Weekend sereno e soleggiato | atteso un calo delle temperature da inizio settimana

Il fine settimana sarà caratterizzato da tempo sereno e soleggiato, con un calo delle temperature rispetto ai giorni precedenti. L’alta pressione che ha portato il caldo si indebolirà sull’Europa centrale, lasciando spazio a correnti atlantiche più fresche che si avvicineranno alle Alpi. Questa dinamica porterà un aumento dell’instabilità atmosferica e temperature più miti anche nella nostra regione. La situazione continuerà a evolversi nei prossimi giorni, con condizioni meteorologiche in progressivo cambiamento.

L’alta pressione responsabile di questa prolungata ondata di caldo continuerà a interessare l’Europa occidentale e il Mediterraneo, ma tende ad indebolirsi sull’Europa centrale, permettendo l’avvicinamento alle Alpi di più fresche corrente atlantiche, che apriranno la strada a un periodo più fresco e instabile anche sulla nostra regione. Le temperature rimarranno ancora piuttosto elevate mentre da domenica inizierà una graduale diminuzione che le riporterà all’inizio della prossima settimana su valori più in linea con il periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per i prossimi giorni insieme agli esperti del Centro Meteo Lombardo. Sabato 18 luglio 2026 Tempo Previsto: al mattino cieli poco nuvolosi su tutta la regione. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

NOTIZIEINUNCLICK 11 MAGGIO: Nuovi temporali anche forti da lunedì, sarà una settimana instabile

Notizie e thread social correlati

Le previsioni per il weekend lungo: qualche nube, poi sereno e rialzo delle temperatureNel fine settimana lungo nel pisano si prevede una lieve instabilità all'inizio, con qualche nube, prima di un miglioramento con cieli più sereni.

Meteo, allerta pioggia e calo temperature: settimana instabile, weekend nella burrascaQuesta settimana in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un inizio nuvoloso e possibilità di piogge al Nord.

Temi più discussi: Meteo, Italia tra caldo e temporali: le previsioni per il weekend; Dopo il maltempo torna il sole: weekend estivo su Brescia e provincia - Radio Bruno; Sole, afa e qualche insidia: ecco le previsioni meteo del weekend brianzolo; Caldo record a Frosinone, ancora bollino rosso nel weekend: poi arriva il cambio di rotta.

Previsioni meteo in Lombardia: weekend di cielo sereno e soleggiatoMilano, 15 febbraio 2025 – Si prospetta un fine settimana di bel tempo su tutta la Lombardia ma se il cielo sarà per lo più sereno e soleggiato, le temperature resteranno abbastanza rigide. In pianura ... ilgiorno.it

Meteo: Weekend, l’anticiclone riporta sole e caldo sull’ItaliaDopo alcuni giorni caratterizzati da un'atmosfera decisamente più movimentata, con temporali diffusi, rovesci anche intensi e un sensibile calo delle ... meteogiornale.it