Questa settimana in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un inizio nuvoloso e possibilità di piogge al Nord. Le temperature diminuiranno progressivamente, arrivando fino a 4-5 gradi nel fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature che potrebbe durare fino a tutta la fine della settimana. La situazione sembra destinata a peggiorare nel corso dei prossimi giorni.

In Italia si verificherà un inizio settimana nuvoloso con possibili precipitazioni al Nord, mentre nel weekend le temperature potranno scendere fino a 4-5 gradi Il meteo di questa settimana sarà l’essenza della primavera. Tra alti e bassi, partendo dalla giornata di oggi, soprattuttosulle regioni del Nord, si potranno notare delle condizioni instabilicon possibili acquazzoni e rovesci che potrebbero essere anche localmente intensi. Mentre per quanto riguarda ilCentro-Sud si potrà notare una nuvolosità passeggerache potrebbe portare ad un clima più asciutto e parzialmente sereno. Per la giornata di martedì, invece, resta la possibilità di un tempo instabile al Nord-Est e su qualche zona interna del Centro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Meteo, allerta pioggia e calo temperature: settimana instabile, weekend nella burrasca

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METEO: SETTIMANA DI NATALE FREDDA ED INSTABILE SULL'ITALIA E RICCA DI PIOGGE E NEVE - ANALISI

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