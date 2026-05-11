Meteo allerta pioggia e calo temperature | settimana instabile weekend nella burrasca

Da ildifforme.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa settimana in Italia sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche instabili, con un inizio nuvoloso e possibilità di piogge al Nord. Le temperature diminuiranno progressivamente, arrivando fino a 4-5 gradi nel fine settimana. Le previsioni indicano un aumento delle precipitazioni e un calo delle temperature che potrebbe durare fino a tutta la fine della settimana. La situazione sembra destinata a peggiorare nel corso dei prossimi giorni.

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In Italia si verificherà un inizio settimana nuvoloso con possibili precipitazioni al Nord, mentre nel weekend le temperature potranno scendere fino a 4-5 gradi Il meteo di questa settimana sarà l’essenza della primavera. Tra alti e bassi, partendo dalla giornata di oggi, soprattuttosulle regioni del Nord, si potranno notare delle condizioni instabilicon possibili acquazzoni e rovesci che potrebbero essere anche localmente intensi. Mentre per quanto riguarda ilCentro-Sud si potrà notare una nuvolosità passeggerache potrebbe portare ad un clima più asciutto e parzialmente sereno. Per la giornata di martedì, invece, resta la possibilità di un tempo instabile al Nord-Est e su qualche zona interna del Centro.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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