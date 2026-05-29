Le previsioni per il weekend lungo | qualche nube poi sereno e rialzo delle temperature

Nel fine settimana lungo nel pisano si prevede una lieve instabilità all'inizio, con qualche nube, prima di un miglioramento con cieli più sereni. Le temperature aumenteranno progressivamente nel corso dei giorni. La previsione indica che il trend sarà simile a quello di altre zone d’Italia, con condizioni meteo più favorevoli nella seconda parte del weekend. Queste informazioni sono fornite dal meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino.

Lieve instabilità in avvio di fine settimana, poi cieli più sgombri e rialzo delle temperature. Il trend di questo weekend lungo nel pisano è tendenzialmente lo stesso del resto dello Stivale, come da indicazioni del meteorologo di 3bmeteo Lorenzo Badellino. "Già nel corso di venerdì. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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Meteo: Piogge Intense e Diffuse – Previsioni Fino al 18 Dicembre

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