weekend ricco di eventi e tanta musica

Ancora un fine settimana ricco di appuntamenti ricreativi sul territorio comunale di Coreglia Antelminelli, dove, questa sera alle 21 torna il festival lirico "Serchio delle Muse" con il tradizionale concerto nella Limonaia del Forte nel Capoluogo. Si esibiranno gli artisti Christine Knorren, mezzo soprano, Bruno Caproni, baritono, Francesco Ellero D’Artegna, basso e Julian Evans al pianoforte. Narratrice di serata Lucia Morelli. Sempre questa sera, la ProCoreglia APS organizza l’evento " A riveder le stelle " a Pian di Tania a Coreglia Antelminelli. Previsto il ritrovo al Crocialetto intorno alle 19.30, mentre alle 20 partirà l’apericena e, dalle ore 21 in poi, l’ osservazione di stelle e corpi celesti con telescopio, a cura di Sauro Donati dell’Osservatorio Astronomico di Monte Agliale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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