musica e visite weekend ricco di appuntamenti

Nel fine settimana a Poggio a Caiano ci sono numerosi eventi tra musica e visite guidate. Sabato 23, nella sala della Giostra del palazzo comunale, si terrà un concerto degli allievi della scuola di musica “L’ottava nota”. La programmazione prosegue con altre iniziative nel corso dei giorni successivi, offrendo diverse opportunità di partecipare a incontri culturali e spettacoli per i residenti e i visitatori. La città si prepara ad accogliere un pubblico variegato interessato a queste attività.

Un fine settimana ricco di appuntamenti a Poggio a Caiano fra musica e visite guidate. Sabato 23 nella sala della Giostra del palazzo comunale concerto degli allievi della scuola di musica “L’ottava nota”. Dalle 15,30, gli eventi musicali andranno avanti fino alla sera. Alle 16, ultimo appuntamento poggese della rassegna “Segni del sacro” con la visita guidata al museo della Beata Maria Margherita Caiani (nella foto), fondatrice delle suore francescane Minime del Sacro Cuore, nella casa madre in via Giuliano da Sangallo. E sarà ripetuto anche l’applaudito omaggio a San Francesco andato in scena lo scorso sabato nella chiesa di Bonistallo.... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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