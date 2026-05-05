Un fine settimana a Cavriglia dedicato alla rassegna “Primavera a teatro” con due appuntamenti principali. La programmazione include spettacoli e iniziative culturali che coinvolgono il pubblico locale e non solo. La manifestazione si svolge nel rispetto delle normative vigenti e si svolge in diverse location del territorio. L’evento si inserisce nel calendario culturale della zona, offrendo momenti di intrattenimento e approfondimento artistico.

Arezzo, 5 maggio 2026 – Prosegue con due eventi di rilievo il cartellone di 'Primavera a Teatro'. Il Comune di Cavriglia e Materiali Sonori presentano sabato 9 maggio alle ore 21:30 lo spettacolo della compagnia Paro Paro dal titolo “Solo Morti” (ingresso euro 10), ", una commedia di Alessandro Giuseppe Tedesco, per la regia di Manola Rosadini. Lo spettacolo è, appunto, una produzione dell’Associazione Culturale Paro Paro ed è portato in scena dal gruppo teatrale Prestavoce interno a essa, fondato e diretto da Manola Rosadini. Attualmente il gruppo è formato dai seguenti attori: Daniele Frattasio, Marco Zangheri, Manuela Boni (che non sarà in scena a Cavriglia), Cristina Corsi, Fabio Macerini, Chiara Berchielli, Carla Carnevali, Elisabetta Bianchi e Silvia Brandini.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un weekend ricco di eventi a Cavriglia per la rassegna “Primavera a teatro”

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