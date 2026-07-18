Nel fine settimana, la rocca di Predappio Alta sarà aperta al pubblico dalle 14 alle 21 oggi e domani. L’apertura è organizzata dalla Pro loco Predappio Alta in collaborazione con il Comune. Durante le giornate, sono previsti eventi e l’inaugurazione di una nuova sagra. La visita alla fortezza si svolge senza prenotazione e l’ingresso è gratuito.

Oggi e domani, dalle 14 alle 21, la rocca di Predappio Alta sarà nuovamente aperta al pubblico grazie all’impegno della Pro loco Predappio Alta, in collaborazione con il Comune. Si potrà tornare a esplorare uno dei gioielli architettonici del patrimonio storico locale, ma saranno anche visibili l’esposizione dei manufatti di cartone realizzati dai bambini che hanno partecipato al laboratorio ‘Fantasia e creatività con il cartone’ al Centro Elianto e la mostra fotografica di Serena Ferlini. Entrambi i gruppi di opere sono legati all’evento di arte partecipata tenutosi lo scorso anno per celebrare il centenario della fondazione di Predappio. Sarà inoltre possibile degustare alcuni prodotti del territorio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend di visite alla rocca. Pro loco: eventi e nuova sagra

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