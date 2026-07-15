La 26esima sagra della vongola è iniziata con il rinnovo della Pro Loco di Goro, ora guidata da un nuovo presidente e composta da undici giovani membri. La manifestazione, che si svolgerà su due fine settimana, è stata inaugurata venerdì scorso. La Pro Loco ha coinvolto anche altri abitanti del paese per collaborare all’organizzazione dell’evento. La sagra celebra la tradizione locale legata alla vongola e si svolge nel rispetto del calendario programmato.

Con una Pro Loco gorese completamente rinnovata e ringiovanita, guidata dal neo presidente Enrico Scarpa, un nuovo direttivo formato da undici giovani e l’aiuto di altri compaesani pronti a collaborare per il bene della stessa Pro Loco, comincerà venerdì prossimo il primo dei due fine settimana della 26esima sagra della vongola. Una kermesse sia culinaria ma anche di aggregazione che avrà come teatro il campo sportivo comunale dove sarà allestito il grande stand gastronomico ed anche spazi per i diversi momenti di gioco e divertimento previsti. Venerdì alle 19 ci sarà l’inaugurazione con taglio del nastro da parte del sindaco Mari "Marika"... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vongola, la storia finisce in tavola. Ecco la sagra della nuova Pro Loco

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