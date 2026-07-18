L’abbazia nel Delta sta attirando un numero crescente di turisti, grazie all’attività della Pro Loco che organizza eventi e promuove il territorio. La Pro Loco si occupa di far conoscere le caratteristiche architettoniche, storiche e ambientali delle aree di interesse, attirando visitatori sempre più numerosi. La promozione si concentra sia sulle bellezze naturali che sulle strutture storiche presenti nel territorio codigorese e del Delta.

Una Pro Loco sempre più promotrice dello straordinario territorio del Delta capace di farlo conoscere ai sempre più numerosi visitatori che richiama mostrando le bellezze architettoniche e storiche assieme agli straordinari ambienti naturali che può offrire il territorio codigorese e quello del Delta. Sono stati il presidente Davide Nardini assieme a Laura Buzzi dello Iat, Sabrina Bulgarelli referente della Garzaia di Codigoro e Alessandro Pozzati che, per conto dell’associazione Amici degli Animali, gestisce il centro regionale di recupero della fauna selvatica. Lo scorso anno nelle casse dell’associazione turistica codigorese sono entrati 433. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Abbazia, boom di visite dei turisti: "La Pro Loco è un motore di eventi"

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