Vuoi toglierti caos e dubbi dalla testa? Fai yoga e autocoaching sul terrazzo

Un uomo è stato trovato senza vita su un terrazzo, in un edificio del centro città. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per chiarire le cause del decesso. Non ci sono ancora dettagli su eventuali responsabilità o circostanze specifiche. La salma è stata trasferita all’obitorio in attesa di ulteriori accertamenti.

Yoga e autoconsapevolezza sono la combo vincente per un benessere totale, perché agiscono in due ambiti complementari: il corpo e la mente. "Lo yoga calma il sistema nervoso, riduce il rumore mentale e crea uno spazio di presenza, in quello spazio il coaching orienta il pensiero, trasforma l’introspezione in consapevolezza concreta e aiuta a definire un passo chiaro", spiega la mental coach e yoga teacher Cristina Altrocchi, che insegna in diversi centri e aziende a Milano. "Quando il corpo è regolato, la mente è più lucida, e quando la mente ha una direzione, la calma diventa azione consapevole", conclude la mental coach e yoga teacher, che ha preparato per Gazzetta Active una sequenza breve ma completa di yoga e autocoaching, composta da 5 posizioni e 5 frasi che insieme favoriscono calma, chiarezza mentale e centratura interiore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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