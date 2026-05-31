Durante il Gran Premio d’Italia di MotoGP, il pilota italiano Bezzecchi ha conquistato la vittoria, mentre il collega Antonelli gli si è avvicinato con un abbraccio. Bezzecchi ha commentato che vincere sul proprio territorio ha un valore diverso rispetto ad altri circuiti. Il podio è stato completato da Bagnaia, che si è piazzato terzo. La gara ha visto un forte entusiasmo tra i due italiani, con scambi di parole cariche di emozione.

Vincere altrove non è lo stesso che vincere al Mugello. Non per un italiano. E da Bezzecchi (primo) a Bagnaia (3°, che al Mugello ha vinto per tre anni consecutivi) il Gp d’Italia di MotoGp parla tanto tricolore. Se a ciò si aggiunge anche la doppietta Aprilia, che in casa non aveva ancora mai vinto, allora la festa assume i contorni del trionfo. Al termine del quale è stato impossibile non notare il caloroso abbraccio tra Super Bez e Kimi Antonelli, italiano attualmente primo nella classifica generale di Formula 1: “ Fai paura, fai paura, mi fai gasare troppo “, gli sussurra al casco il pilota Mercedes, in vetta alla classifica di Formula 1, celebrando il primato del connazionale e amico nella classifica piloti MotoGp. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’abbraccio tra Bezzecchi e Antonelli, i “due italiani sul tetto del mondo”: “Fai paura, fai paura, mi fai gasare troppo”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

F1, Kimi Antonelli: «La dedica di Sinner Mi ha sorpreso»

Notizie e thread social correlati

GF VIP 2026, Alessandra Mussolini beffa Antonella Elia e lei sbotta: "Mi fai pena, fai gli show". Il videoNel corso della sesta edizione del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso scontro tra Alessandra Mussolini e Antonella Elia.

Crozza-Monologo: "Io sono per la separazione delle carriere: o fai la carriera del politico o fai quella dell'imputato"Maurizio Crozza commenta le contraddizioni della politica italiana, sottolineando come spesso si mescolino incarichi pubblici e controversie legali.

Temi più discussi: Bezzecchi fa mea culpa: 'Ho frenato troppo presto alla prima curva'; MotoGP, gli highlights delle qualifiche al Mugello; Bagnaia dopo la Sprint: 'Devo fare meglio di così'; Gp Mugello, la Sprint Race è di Fernandez: l'ultimo giro.

Bezzecchi: Vincere al Mugello era il sogno che avevo da bambino. Grazie Aprilia!Il romagnolo felice per il primo trionfo al GP d'Italia: Sono orgoglioso del mio lavoro, ma anche di quelli che sono intorno a me, la squadra, la gente a Noale e la mia famiglia, senza di loro tutto ... gazzetta.it

Bezzecchi-Antonelli, quel magico abbraccio tra i due numeri 1 azzurri del motorsportBellissimo momento in parco chiuso al Mugello dopo la gara vinta dal romagnolo: lui e Kimi, leader di MotoGP e F1, stanno portando l'Italia al vertice nelle categorie più prestigiose ... msn.com