a cernusco sul naviglio torna summer flow | yoga benessere e comunità per celebrare la giornata internazionale dello yoga

Da milanotoday.it 8 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cernusco sul Naviglio torna Summer Flow, evento gratuito dedicato allo yoga e al benessere. Per la Giornata Internazionale dello Yoga, si svolge la seconda edizione con sessioni aperte a tutti, focalizzate su equilibrio psicofisico e connessione con la natura. L'iniziativa è organizzata da Olistica Sweetness Milano e si svolge all’aperto, coinvolgendo la comunità locale.

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Cernusco sul Naviglio – In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Olistica Sweetness Milano celebra il benessere condiviso con la seconda edizione di Summer Flow, l’evento gratuito aperto al pubblico dedicato allo yoga, all’armonia psicofisica e alla connessione con la natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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