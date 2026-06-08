a cernusco sul naviglio torna summer flow | yoga benessere e comunità per celebrare la giornata internazionale dello yoga

A Cernusco sul Naviglio torna Summer Flow, evento gratuito dedicato allo yoga e al benessere. Per la Giornata Internazionale dello Yoga, si svolge la seconda edizione con sessioni aperte a tutti, focalizzate su equilibrio psicofisico e connessione con la natura. L'iniziativa è organizzata da Olistica Sweetness Milano e si svolge all’aperto, coinvolgendo la comunità locale.

Cernusco sul Naviglio – In occasione della Giornata Internazionale dello Yoga, Olistica Sweetness Milano celebra il benessere condiviso con la seconda edizione di Summer Flow, l’evento gratuito aperto al pubblico dedicato allo yoga, all’armonia psicofisica e alla connessione con la natura. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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