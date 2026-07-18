Dopo il trasferimento di Grant Basile in Taiwan, si sono rallentate le trattative di mercato per la Vuelle, in particolare per Filippo Baldi Rossi. La squadra aveva inizialmente puntato sul colpo De Nicolao, ma ora si trova in stallo. Il campionato sarà caratterizzato da otto turni infrasettimanali, rendendo il calendario molto fitto. La situazione ha fermato temporaneamente le operazioni di mercato, lasciando in sospeso alcune possibili novità.

E’ stata una settimana di stallo in casa Vuelle. Dopo il colpo De Nicolao, che aveva acceso la fantasia dei tifosi, il mercato ha subìto uno stop. La decisione di Grant Basile di emigrare a Taiwan ha provocato una brusca frenata su Filippo Baldi Rossi: sarebbe stata davvero una bella accoppiata nel ruolo di n.4, ma non potendo abbinare l’esperienza e la tecnica del lungo ex Verona alla freschezza e all’atletismo dell’italo-americano, lo staff pesarese è stato costretto a ripensarci su e l’operazione ‘ala forte’ è stata congelata in attesa che si aprano ulteriori piste. La sensazione è che ci vorrà ancora un po’ di pazienza e, forse, qualche investimento importante per provare a completare la squadra con (almeno) un affare che la renda competitiva sotto i tabelloni per non dover soffrire come l’anno passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Vuelle, sarà un campionato "spezzatino". Previsti ben otto turni infrasettimanali

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Serie B 2026-2027, ufficiali le date: 4 turni infrasettimanaliLa stagione 2026-2027 della Serie B si aprirà con quattro turni infrasettimanali.

La Serie A riparte il 23 agosto: cinque le soste, due i turni infrasettimanaliLa Serie A riprenderà il 23 agosto, con cinque pause e due turni infrasettimanali.

Temi più discussi: Basket A2, prima partita della VL Pesaro il 27 settembre. La Lnp è chiara: le squadre devono avere gli impianti disponibili; Basket, Maretto approda alla Reyer: Che emozione; Spagna-Argentina, i precedenti: solo una volta al Mondiale. E c’è anche un clamoroso 6-1; La VL Pesaro vuole costruire un Magnifico settore giovanile: Non è questione di conti, ma di visione di società: vogliamo talenti in prima squadra.

Vuelle, it will be a chopped-up championship. Eight midweek rounds are scheduled.The League has announced the first dates for next season: from October to April, matches will often take to the field on Wednesdays. sport.quotidiano.net

Vuelle, sarà un campionato spezzatino. Previsti ben otto turni infrasettimanaliLa Lega ha diramato le prime date della prossima stagione: da ottobre ad aprile si scenderà in campo spesso di mercoledì ... sport.quotidiano.net