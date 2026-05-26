La Serie A riparte il 23 agosto | cinque le soste due i turni infrasettimanali
La Serie A riprenderà il 23 agosto, con cinque pause e due turni infrasettimanali. La Lega ha annunciato il calendario della prossima stagione, confermando un avvio ravvicinato dopo la conclusione di quella in corso. La pianificazione prevede periodi di sosta e partite concentrate in settimane specifiche, senza interruzioni prolungate. La preparazione per il nuovo campionato si svolgerà senza pause significative, seguendo il calendario stabilito.
LECCE – Per un campionato che finisce, un altro che già si intravede all’orizzonte. Il mondo del calcio non conosce soste, almeno sul versante organizzativo, ed ecco che la Lega Serie A ha stabilito il programma della prossima stagione agonistica.La prima giornata sarà domenica 23 agosto. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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