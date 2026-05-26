La Serie A riparte il 23 agosto | cinque le soste due i turni infrasettimanali

Notizia in breve

La Serie A riprenderà il 23 agosto, con cinque pause e due turni infrasettimanali. La Lega ha annunciato il calendario della prossima stagione, confermando un avvio ravvicinato dopo la conclusione di quella in corso. La pianificazione prevede periodi di sosta e partite concentrate in settimane specifiche, senza interruzioni prolungate. La preparazione per il nuovo campionato si svolgerà senza pause significative, seguendo il calendario stabilito.