Serie B 2026-2027 ufficiali le date | 4 turni infrasettimanali

La stagione 2026-2027 della Serie B si aprirà con quattro turni infrasettimanali. La Lega Serie B ha comunicato le date ufficiali durante l’ultima assemblea, mentre il calendario completo sarà presentato mercoledì 22 luglio alle 18, al Teatro dei Filarmonici di Ascoli. La 95ª edizione del campionato è stata pianificata con queste prime indicazioni temporali.

Tempo di lettura: < 1 minuto La Lega Serie B durante l’ultima Assemblea ha definito le date che caratterizzeranno la stagione sportiva 20262027 per quella che sarà la 95ª edizione del campionato di B e il cui calendario sarà svelato mercoledì 22 luglio ad Ascoli presso il Teatro dei Filarmonici (inizio ore 18). Confermato il boxing day, saranno quattro gli infrasettimanali in Serie B; il torneo si fermerà durante le pause nazionali, mentre la sosta invernale è prevista dal 28 dicembre all’8 gennaio con la 20a giornata, prima di ritorno, che si giocherà sabato 9 gennaio. Apertura e chiusura del Campionato • Inizio Campionato: sabato 22 agosto 2026 (con open day venerdì 21 agosto). 🔗 Leggi su Anteprima24.it

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Calciomercato Serie A 2026-2027: tutte le date ufficiali!

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