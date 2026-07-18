L’Italia ha vinto contro l’Argentina con un punteggio di 3-0 nei tre set, con i parziali di 25-22, 25-22 e 25-22. Romanò, Bottolo e Lavia sono stati tra i giocatori più brillanti in campo. La vittoria permette agli azzurri di ipotecare l’ingresso nella fase finale della competizione. La partita si è svolta nell’ambito della Nations League 2026 di volley maschile.

L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un secco 3-0 (25-22; 25-22; 25-22) in una partita fondamentale della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri sono scesi in campo a Osaka (Giappone) con la consapevolezza che un successo li avrebbe sensibilmente avvicinati alla Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante e l’affermazione odierna con il massimo scarto ha nei fatti permesso ai Campioni del Mondo di ipotecare la qualificazione agli atti conclusivi, a cui verranno ammesse le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese organizzatore a Ningbo (Cina). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono stati bravi a operare gli trappi decisivi nelle parti centrali dei tre set e ad arginare l’Albiceleste, già superata un paio di settimane fa in amichevole a Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Volley, l’Italia strapazza l’Argentina e ipoteca la Final Eight: Romanò, Bottolo e Lavia brillanti

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Pallavolo Amichevole: Italia-Argentina 3-1: highlights

Notizie e thread social correlati

L’Italia ipoteca le Final Eight della Nations League di volley femminile: la nuova classifica e il piazzamentoL’Italia ha vinto contro l’Ucraina e si è mantenuta al terzo posto nella classifica generale della Nations League di volley femminile 2026.

Volley, l’Italia batte l’Argentina in amichevole: grandi ritorni di Giannelli, Romanò e BalasoL’Italia ha battuto l’Argentina 3-1 in un’amichevole di volley maschile giocata davanti a circa 3000 spettatori alla BTS Arena di Trento.

Volley, Italia in lotta per la Final Eight di Nations League: la nuova classifica, gli ultimi incroci e le combinazioniL'Italia occupa il sesto posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley maschile, con all'attivo 6 vittorie (20 punti, 24-17 il conto ... oasport.it

Volley, l’Italia rialza la testa in Nations League: Romanò e Mati squillanti, Belgio ko. Rincorsa per le FinalsL'Italia ha sconfitto il Belgio con un perentorio 3-0 (25-20; 25-22; 25-22) e ha rialzato la testa nella Nations League di volley maschile: dopo l'amara ... oasport.it