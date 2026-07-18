Volley l’Italia strapazza l’Argentina e ipoteca la Final Eight | Romanò Bottolo e Lavia brillanti

Da oasport.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L’Italia ha vinto contro l’Argentina con un punteggio di 3-0 nei tre set, con i parziali di 25-22, 25-22 e 25-22. Romanò, Bottolo e Lavia sono stati tra i giocatori più brillanti in campo. La vittoria permette agli azzurri di ipotecare l’ingresso nella fase finale della competizione. La partita si è svolta nell’ambito della Nations League 2026 di volley maschile.

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L’Italia ha sconfitto l’Argentina con un secco 3-0 (25-22; 25-22; 25-22) in una partita fondamentale della Nations League 2026 di volley maschile. Gli azzurri sono scesi in campo a Osaka (Giappone) con la consapevolezza che un successo li avrebbe sensibilmente avvicinati alla Final Eight del massimo torneo internazionale itinerante e l’affermazione odierna con il massimo scarto ha nei fatti permesso ai Campioni del Mondo di ipotecare la qualificazione agli atti conclusivi, a cui verranno ammesse le prime sette classificate e la Cina, in qualità di Paese organizzatore a Ningbo (Cina). I ragazzi del CT Fefé De Giorgi sono stati bravi a operare gli trappi decisivi nelle parti centrali dei tre set e ad arginare l’Albiceleste, già superata un paio di settimane fa in amichevole a Trento. 🔗 Leggi su Oasport.it

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