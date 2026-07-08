L’Italia ipoteca le Final Eight della Nations League di volley femminile | la nuova classifica e il piazzamento

Da oasport.it 8 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

L’Italia ha vinto contro l’Ucraina e si è mantenuta al terzo posto nella classifica generale della Nations League di volley femminile 2026. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra italiana. La classifica, aggiornata dopo questa partita, determina le posizioni attuali delle nazionali nella competizione. La vittoria permette all’Italia di ipotecare le Final Eight della manifestazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina e si è confermata al terzo posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante. Le azzurre hanno sofferto più del previsto contro le poco quotate gialloblù, ma si sono imposte per 3-1 a Hong Kong (Cina) e hanno rafforzato il proprio piazzamento con 7 successi (21 punti) alle spalle degli USA e del Brasile (entrambe a quota 8 affermazioni e 8 punti). Le Campionesse del Mondo si sono lasciate alle spalle la Turchia (7 vittorie, 18 punti), la Polonia e il Giappone (6 successi), compiendo un passo importante verso la qualificazione alle Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

l8217italia ipoteca le final eight della nations league di volley femminile la nuova classifica e il piazzamento
© Oasport.it - L’Italia ipoteca le Final Eight della Nations League di volley femminile: la nuova classifica e il piazzamento
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida d’alta classifica per le azzurreLe azzurre affrontano gli Stati Uniti in una partita di alta classifica valida per la Nations League di volley femminile 2026.

L’Italia si rilancia nella Nations League di volley con due vittorie: la nuova classifica, piena lotta per le FinalsL’Italia ha ottenuto due vittorie nella Nations League di volley maschile a Lubiana, battendo prima il Brasile e poi la Slovenia.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web