L’Italia ha vinto contro l’Ucraina e si è mantenuta al terzo posto nella classifica generale della Nations League di volley femminile 2026. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra italiana. La classifica, aggiornata dopo questa partita, determina le posizioni attuali delle nazionali nella competizione. La vittoria permette all’Italia di ipotecare le Final Eight della manifestazione.

L’Italia ha sconfitto l’Ucraina e si è confermata al terzo posto nella classifica generale della Nations League 2026 di volley femminile, la massima competizione internazionale itinerante. Le azzurre hanno sofferto più del previsto contro le poco quotate gialloblù, ma si sono imposte per 3-1 a Hong Kong (Cina) e hanno rafforzato il proprio piazzamento con 7 successi (21 punti) alle spalle degli USA e del Brasile (entrambe a quota 8 affermazioni e 8 punti). Le Campionesse del Mondo si sono lasciate alle spalle la Turchia (7 vittorie, 18 punti), la Polonia e il Giappone (6 successi), compiendo un passo importante verso la qualificazione alle Final Eight. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - L’Italia ipoteca le Final Eight della Nations League di volley femminile: la nuova classifica e il piazzamento

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

LIVE Italia-USA, Nations League volley femminile 2026 in DIRETTA: sfida d’alta classifica per le azzurreLe azzurre affrontano gli Stati Uniti in una partita di alta classifica valida per la Nations League di volley femminile 2026.

L’Italia si rilancia nella Nations League di volley con due vittorie: la nuova classifica, piena lotta per le FinalsL’Italia ha ottenuto due vittorie nella Nations League di volley maschile a Lubiana, battendo prima il Brasile e poi la Slovenia.