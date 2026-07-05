Volley l’Italia batte l’Argentina in amichevole | grandi ritorni di Giannelli Romanò e Balaso
L’Italia ha battuto l’Argentina 3-1 in un’amichevole di volley maschile giocata davanti a circa 3000 spettatori alla BTS Arena di Trento. I parziali sono stati 36-34, 22-25, 25-19 e 25-22. Durante la partita sono stati schierati nuovamente in campo alcuni giocatori, tra cui Giannelli, Romanò e Balaso.
L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 (36-34; 22-25; 25-19; 25-22) nell’ amichevole di volley maschile andata in scena davanti ai 3000 spettatori presenti alla BTS Arena di Trento. Si trattava di un test importante in vista dell’ultima settimana della fase preliminare della Nations League, dove gli azzurri andranno a caccia della qualificazione alla Final Eight della competizione internazionale itinerante. Riflettori puntati sul ritorno in azzurro di quattro titolari del gruppo capace di vincere gli ultimi Mondiali: il palleggiatore Simone Giannelli (capitano), l’opposto Yuri Romanò, il centrale Roberto Russo e il libero Fabio Balaso. Lo schiacciatore Alessandro Michieletto era presente sugli spalti, domani proseguirà il suo lavoro in collegiale per tornare presto in campo con la Nazionale. 🔗 Leggi su Oasport.it
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