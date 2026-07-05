Volley l’Italia batte l’Argentina in amichevole | grandi ritorni di Giannelli Romanò e Balaso

Notizia in breve

L’Italia ha battuto l’Argentina 3-1 in un’amichevole di volley maschile giocata davanti a circa 3000 spettatori alla BTS Arena di Trento. I parziali sono stati 36-34, 22-25, 25-19 e 25-22. Durante la partita sono stati schierati nuovamente in campo alcuni giocatori, tra cui Giannelli, Romanò e Balaso.