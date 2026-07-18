L’Italia si è classificata al quarto posto agli Europei U18 di volley maschile, disputati al PalaSavelli di Porto San Giorgio. La finale è stata vinta dalla Polonia, che ha conquistato il titolo. La squadra italiana ha perso il match decisivo contro i polacchi, chiudendo così la competizione senza medaglie. La manifestazione si è conclusa con la premiazione delle squadre sul campo.

L’Italia ha concluso al quarto posto gli Europei U18 di volley maschile, andati in scena al PalaSavelli di Porto San Giorgio (in provincia di Fermo). Dopo la semifinale persa al tie-break contro la Francia nella serata di ieri, gli azzurrini sono stati battuti dalla Bulgaria con un secco 3-0 (25-19; 25-19; 25-23) nel confronto che metteva in palio la medaglia di bronzo. I ragazzi di coach Vincenzo Fanizza non sono riusciti a tenere il passo dei ragazzi in verde nella seconda parte dei tre set, cedendo dopo 83 minuti di gioco. I migliori in campo sono stati Nicola Massari (9 punti), Leonardo Meoni (9), Iacopo Illini (8), Michele Mangini (5). Tra le fila della Bulgaria si sono distinti Pavel Dzhenev (13), Nikola Gardinarov (17), Adrian Ganev (7) e Antoan Veselinov (7). 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - Volley, Italia giù dal podio agli Europei U18. La Polonia conquista il titolo a Porto San Giorgio

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