L’Italia ha battuto la Polonia con un punteggio netto, conquistando la quarta vittoria di fila agli Europei U18 di volley femminile a Riga. Tessariol e Monari Gamba sono state protagoniste, contribuendo al successo della squadra. La partita si è conclusa con un risultato che ha lasciato poco spazio alle avversarie polacche, evidenziando la superiorità delle italiane sul campo.

L’Italia ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Le ragazze di coach Stefano Gregoris hanno sconfitto la Polonia con un perentorio 3-0 (25-16: 25-19; 25-12) in appena 72 minuti di gioco, difendendo così la propria imbattibilità in questa rassegna continentale di categoria e confermandosi in testa alla classifica generale della Pool I. Le azzurre hanno preso il comando delle operazioni con disinvoltura nel primo e nel terzo set, mentre nel terzo parziale hanno reagito sul 15-16 e non hanno concesso molti spazi alle biancorosse. La nostra Nazionale primeggia... 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia cala il poker agli Europei U18: travolta la Polonia, Tessariol e Monari Gamba in spolvero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Volley femminile, l’Italia cala il tris agli Europei U18: Tessariol, Legrenzi e Airhienbuwa sfiancano il BelgioL’Italia ha battuto il Belgio 3-1 (25-19, 25-12, 17-25, 25-21) negli Europei U18 di volley femminile, conquistando la terza vittoria consecutiva.

Volley femminile, l’Italia concede il bis: Cechia battuta 3-0 e primato rafforzato agli Europei U18L’Italia ha vinto anche la seconda partita agli Europei Under 18 femminili di volley, battendo la Cechia 3-0 (25-19, 25-23, 25-23).

Temi più discussi: Volley femminile, l’Italia alla prova degli Europei U18: le azzurre più interessanti da seguire; Europei: terza vittoria consecutiva per le azzurrine, battuto il Belgio 3-1; Europei U18 femminili, l’Italia è pronta: le 14 azzurrine convocate da Gregoris; Volley femminile, l’Italia concede il bis: Cechia battuta 3-0 e primato rafforzato agli Europei U18.

Volley femminile, l’Italia cala il tris agli Europei U18: Tessariol, Legrenzi e Airhienbuwa sfiancano il Belgio - x.com

Volley femminile, l’Italia cala il poker agli Europei U18: travolta la Polonia, Tessariol e Monari Gamba in spolveroL'Italia ha infilato la quarta vittoria consecutiva agli Europei U18 di volley femminile, in corso di svolgimento a Riga (Lettonia). Le ragazze di coach ... oasport.it

Volley femminile, l’Italia cala il tris agli Europei U18: Tessariol, Legrenzi e Airhienbuwa sfiancano il BelgioL'Italia ha sconfitto il Belgio per 3-1 (25-19; 25-12; 17-25; 25-21) e ha infilato la terza vittoria consecutiva agli Europei U18 di volley femminile, in ... oasport.it