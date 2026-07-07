Italia esordio vincente agli Europei Under 18 | Serbia piegata al tie-break a Porto San Giorgio
L’Italia ha vinto il primo incontro agli Europei Under 18 di volley, sconfiggendo la Serbia al tie-break. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2, dopo una lunga lotta che ha richiesto agli azzurrini di impegnarsi fino all’ultimo punto. La gara si è svolta a Porto San Giorgio, con l’Italia che ha ottenuto la vittoria in cinque set contro una Serbia che ha mostrato combattività.
L’Italia parte con una vittoria agli Europei Under 18 maschili di volley, ma deve sudare fino all’ultimo pallone per piegare una Serbia combattiva. Al PalaSavelli di Porto San Giorgio, la formazione guidata da Vincenzo Fanizza si impone 3-2 (15-25, 25-23, 25-14, 15-25, 15-9) al termine di una sfida caratterizzata da continui cambi di inerzia, nella quale entrambe le squadre hanno alternato momenti di grande qualità ad altri di evidente difficoltà. Due punti importanti per gli azzurrini, vicecampioni d’Europa in carica, che inaugurano nel migliore dei modi il proprio cammino nella Pool I. L’avvio è tutto di marca serba. L’Italia fatica a trovare continuità in attacco e subisce fin dalle prime battute la maggiore incisività degli ospiti. 🔗 Leggi su Oasport.it
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