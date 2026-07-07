Italia esordio vincente agli Europei Under 18 | Serbia piegata al tie-break a Porto San Giorgio

Notizia in breve

L’Italia ha vinto il primo incontro agli Europei Under 18 di volley, sconfiggendo la Serbia al tie-break. La partita si è conclusa con il risultato di 3-2, dopo una lunga lotta che ha richiesto agli azzurrini di impegnarsi fino all’ultimo punto. La gara si è svolta a Porto San Giorgio, con l’Italia che ha ottenuto la vittoria in cinque set contro una Serbia che ha mostrato combattività.