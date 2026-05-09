Volley B maschile e B1 femminile | la Libertas ha scoperto di essere già salva Querzoli e Life365eu saluti in casa
La squadra di volley maschile e femminile di livello B ha già ottenuto la salvezza, mentre si avvicina l'ultima partita stagionale della Querzoli, che si gioca al Villa Romiti alle 17.30 contro La Nef Re Salmone. La sfida tra Forlì e il team avversario rappresenta un incontro tra due delle formazioni più forti della serie B. Nel frattempo, sono stati annunciati i saluti ufficiali per i giocatori Life365.eu e Querzoli.
Ultima recita stagionale per la Querzoli. Al Villa Romiti (ore 17.30) Forlì incrocia le traiettorie con La Nef Re Salmone, in un match di cartello tra pesi massimi della serie B. Caduti a Falconara Marittima per mano della Sabini (3-0), Mariella e sodali cercano l’ultimo sorriso contro Osimo, seconda potenza del campionato, per lanciare l’opa sul gradino basso del podio occupato da Loreto (+2), di scena però sul campo della Consar Pietro Pezzi fanalino di coda, o più verosimilmente blindare la quarta posizione, respingendo gli assalti del Titano (-1) e della Cavallino Ferrara (-2). Staccato il pass per un posto al sole dei playoff con vista...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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Aggiornamenti e dibattiti
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