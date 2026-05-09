Volley B maschile e B1 femminile | la Libertas ha scoperto di essere già salva Querzoli e Life365eu saluti in casa

La squadra di volley maschile e femminile di livello B ha già ottenuto la salvezza, mentre si avvicina l'ultima partita stagionale della Querzoli, che si gioca al Villa Romiti alle 17.30 contro La Nef Re Salmone. La sfida tra Forlì e il team avversario rappresenta un incontro tra due delle formazioni più forti della serie B. Nel frattempo, sono stati annunciati i saluti ufficiali per i giocatori Life365.eu e Querzoli.

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