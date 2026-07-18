viva vini valtellina una tre giorni fra vigne e cantine

Notizia in breve

Una manifestazione di tre giorni si è svolta tra vigne e cantine della Valtellina, dedicata alla promozione dei vini locali. Durante l’evento, sono state organizzate degustazioni, incontri e attività per far conoscere il patrimonio vitivinicolo e culturale della zona. L’iniziativa ha coinvolto produttori e visitatori, creando un’occasione per scoprire le caratteristiche dei vini e il territorio.