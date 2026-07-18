ViVa vini Valtellina Una tre giorni fra vigne e cantine
Una manifestazione di tre giorni si è svolta tra vigne e cantine della Valtellina, dedicata alla promozione dei vini locali. Durante l’evento, sono state organizzate degustazioni, incontri e attività per far conoscere il patrimonio vitivinicolo e culturale della zona. L’iniziativa ha coinvolto produttori e visitatori, creando un’occasione per scoprire le caratteristiche dei vini e il territorio.
Tre giorni di incontri, degustazioni ed esperienze pensati per valorizzare, con uno sguardo contemporaneo, il grande patrimonio vitivinicolo, culturale e territoriale della Valtellina. Le date sono già state fissate: dal 12 al 14 settembre dopo il successo dello scorso anno torna " ViVa, Vini Valtellina ", iniziativa diffusa dedicata ai vini del territorio promossa dal Consorzio di Tutela dei Vini di Valtellina, in collaborazione con la Strada del Vino e dei Sapori della Valtellina e Fondazione Provinea con l’obiettivo di affermarsi come un appuntamento fisso nel calendario enologico nazionale. Non soltanto una kermesse enologica, dunque, ma... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Il meglio dei vini romagnoli torna protagonista: si apre una nuova edizione di "Cantine all'aperto"
Rosso Rubino, racconti tra vigne e cantine attraversando le Terre del SorbaraIl Comune di Bomporto ha annunciato la XIX edizione del Rosso Rubino Lambrusco Wine Festival, che si svolgerà attraversando le Terre del Sorbara.
Temi più discussi: ViVa, Vini Valtellina 2026: torna l’evento che celebra il Nebbiolo delle Alpi; ViVa 2026: torna l'evento che celebra i vini di Valtellina; ViVa Vini Valtellina 2026: l'evento del Nebbiolo a Sondrio; ViVa Vini Valtellina 2026: tre giorni tra Nebbiolo delle Alpi, cantine e vigneti terrazzati.
Prima i grandi vini o prima i grandi paesaggi? In Valtellina la risposta è semplice: insieme. Dal 12 al 14 settembre torna ViVa Vini Valtellina 2026, tre giorni dedicati al Nebbiolo delle Alpi tra degustazioni, incontri con i produttori, visite in cantina e passeggiate facebook
ViVa, vini Valtellina. Una tre giorni fra vigne e cantineTre giorni di incontri, degustazioni ed esperienze pensati per valorizzare, con uno sguardo contemporaneo, il grande patrimonio vitivinicolo, culturale ... ilgiorno.it
ViVa, Vini Valtellina torna a Sondrio dal 12 al 14 settembreRedazione 9 Luglio 2026, 17:35 Milano, 9 lug. (askanews) – ViVa, Vini Valtellina torna ... msn.com