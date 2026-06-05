Il meglio dei vini romagnoli torna protagonista | si apre una nuova edizione di Cantine all' aperto

Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 12 giugno torna al Parco Fornace Marzocchi “Cantine all’Aperto”, l’evento promosso da Incanto e Ais Romagna con il patrocinio del Comune di Cesena, dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio romagnolo e ai progetti di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il Teroldego Rotaliano si mette in mostra: il Principe dei vini trentini torna protagonista a MezzocoronaIl Teroldego Rotaliano torna a essere protagonista a Mezzocorona, dove si tiene un evento dedicato a questo vino.

Festa dei Vicini 2026: il ballo liscio protagonista della nuova edizione di "A c’era una volta"Durante la Festa dei Vicini 2026 si è svolto un concerto di ballo liscio con l’orchestra di Marilena Massarini, in collaborazione con RadioSound.

Temi più discussi: Qui si produce il miglior vino della Spagna: ecco perché dovresti visitare la Montepulciano catalana; Cantine Aperte in Irpinia: ad Antico Castello musica e barbecue di territorio; Tra le cantine della Georgia a scoprire la tradizione millenaria del vino; Cantina Kurtatsch e le UGA dell’Alto Adige: 9 vini da 8 unità geografiche.

EVENTI - Il progetto biennale punta a creare una rete nazionale di locali. Già 170 le cantine confermate per novembre 2026 a Piacenza Expo #FieraDeiVini #CartadeiRistoranti #horeca #foodservice x.com

Serve un patto tra ristoranti e cantine per tornare a vendere il vinoIl consumo cala, i giovani cercano la leggerezza e lo smartphone svela i prezzi di cantina. Dal talk di Italia a Tavola a Best Wine Stars 2026 emerge un settore costretto a ripensare i propri modelli ... italiaatavola.net

L'obiettivo della Guida: Raccontare al meglio l'Italia del vinoLa guida edita da Go Wine ha una mission ben precisa: promuovere la grande accoglienza italiana in cantina e comunicare anche attraverso un volume l’identità dell’associazione. La Guida ogni anno si ... lanazione.it