Il meglio dei vini romagnoli torna protagonista | si apre una nuova edizione di Cantine all' aperto

Da cesenatoday.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il successo delle prime due edizioni, venerdì 12 giugno torna al Parco Fornace Marzocchi “Cantine all’Aperto”, l’evento promosso da Incanto e Ais Romagna con il patrocinio del Comune di Cesena, dedicato alle eccellenze vitivinicole del territorio romagnolo e ai progetti di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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