Rosso Rubino racconti tra vigne e cantine attraversando le Terre del Sorbara

Il Comune di Bomporto ha annunciato la XIX edizione del Rosso Rubino Lambrusco Wine Festival, che si svolgerà attraversando le Terre del Sorbara. La manifestazione, in programma quest'anno già a maggio, prevede un percorso tra vigne e cantine. Una novità di questa edizione sono gli aperitivi del venerdì alla Lanterna di Diogene, considerati un momento di incontro e degustazione durante l'evento.

Il Comune di Bomporto presenta la XIX edizione di Rosso Rubino Lambrusco Wine Festival, un itinerario che attraversa le Terre del Sorbara e che quest'anno esordisce già a maggio, presentandosi con una importante novità: gli aperitivi del venerdì alla Lanterna di Diogene, pensati come un momento.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Terre sicane experience al Vinitaly: per la prima volta a Verona le cantine di Contessa EntellinaIl comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un... Al Vinitaly per la prima volta 12 cantine delle Terre SicaneIl comune di Contessa Entellina, in collaborazione con il comune di Sambuca di Sicilia, porta il territorio delle Terre Sicane al Vinitaly con un... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Da Montecassino a Óbidos: la ratafia che attraversa l’Europa e torna a casa; Vino al Vino in Cantina 2026 apre i percorsi chiantigiani; L'Amarone Farina Wines in una verticale: storia, arte e ricerca enologica; Only Wine Festival, giovani vignaioli e vini emergenti. C'è un rosso rubino che non si dimentica. Ed è quello del gelo alle fragole, uno di quei dolci antichi che la Sicilia custodisce come si custodiscono le cose belle di generazione in generazione. Pochissimi ingredienti, niente grassi, niente lattosio, niente glutine - facebook.com facebook